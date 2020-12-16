Марценко рассказал, как Квят может попробовать вернуться в Формулу-1

Бывший гонщик Мировой серии «Рено» Николай Марценко прокомментировал решение «Ред Булл» не оставлять в команде «Альфа Таури» Даниила Квята. Его заменит японец Юки Цунода.



«Задача «Альфа Таури» — проверять уровень таланта молодых кадров для «Ред Булл». У Даниила была неплохая карьера в Формуле-1 относительно других пилотов из России. Но он больше не попадает в категорию молодых. Смысла оставаться в «Альфа Таури» ему больше нет. «Ред Булл» известен потенциал Квята.



Всё это время у «Ред Булл» не было крутых талантов, которые могли заменить Квята. Не факт, что Цунода будет сразу же очень успешен. Я не вижу вокруг в молодёжной программе «Ред Булл» новых Ферстаппена или Хэмилтона. Албон, как и Гасли, не смог справиться с давлением Ферстаппена. Соответственно, они ищут новые таланты. Способы проверки — молодёжная команда. «Альфа Таури» использует моторы «Хонда», гонщик оттуда подходит с точки зрения политики команды.



Шансы вернуться? Сейчас всё будет находиться в руках менеджера Квята. Нет сомнений, что Даниил талантливый гонщик. Когда он чувствует себя комфортно, то показывает хорошие результаты. Вопрос в том, в какой команде он сможет регулярно показывать свой потенциал. Из-за отсутствия некой стабильности Квят не смог выступать в топ-команде «Ред Булл». У него есть вариант взять год отпуска, отдохнуть, а потом взять некую резервную роль в Ф-1. Затем, возможно, найти место в одной из команд. У Даниила большой опыт за плечами», — заявил Марценко в интервью корреспонденту „Чемпионата“ Арине Лавровой.