Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена
«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.
В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между итальянской командой Формулы-1 «Альфа Таури» и воспитанником «Ред Булл» и «Хонды» — японским пилотом Юки Цунодой, занявшим третье место в Формуле-2. Также актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.
Квята официально убрали из Формулы-1 ради японца. На 2021-й осталось всего два места
В «Альфа Таури» подтвердили замену Квята на Цуноду. Но трансферные интриги ещё есть, причём в двух лучших командах Ф-1.
Таблицу можно посмотреть по ссылке:
Квята официально убрали из Формулы-1 ради японца. На 2021-й осталось всего два места
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