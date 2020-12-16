Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.



В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между итальянской командой Формулы-1 «Альфа Таури» и воспитанником «Ред Булл» и «Хонды» — японским пилотом Юки Цунодой, занявшим третье место в Формуле-2. Также актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.

Квята официально убрали из Формулы-1 ради японца. На 2021-й осталось всего два места В «Альфа Таури» подтвердили замену Квята на Цуноду. Но трансферные интриги ещё есть, причём в двух лучших командах Ф-1.

Таблицу можно посмотреть по ссылке:

Квята официально убрали из Формулы-1 ради японца. На 2021-й осталось всего два места