Грожан перенёс операцию и обратился к болельщикам из больничной палаты
Французский пилот Ромен Грожан успешно перенёс небольшую операцию на левой руке из-за разрыва связки большого пальца. После этого обратился к болельщикам через социальные сети, опубликовав фото прямо из больничной палаты.
«Всем привет и хорошего дня. Я неплохо выспался, и боль не слишком сильная… С другой стороны, мне всё ещё очень сложно набирать сообщения на телефоне», — написал француз под снимком.
Фото доступно на странице Ромена Грожана в «Инстаграме».
Грожан в данный момент восстанавливается после тяжёлой аварии, в которую он попал на Гран-при Бахрейна Формулы-1. Из-за этого Ромен пропустил два финальных этапа. Сезон-2020 стал для него последним в составе команды «Хаас», американский коллектив решил полностью сменить состав пилотов.
Грожан обратился к подписавшему контракт с «Альфа Таури» Цуноде
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