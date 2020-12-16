Сироткин — о Квяте: по своему примеру могу сказать, что вернуться в Ф-1 очень трудно

Экс-пилот Формулы-1, гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин поделился своим мнением насчёт того, есть ли у Даниила Квята шанс вернуться в Формулу-1 после расставания с «Альфа Таури».
«Есть ли у Квята шанс вернуться? Думаю, нам всем хочется верить, что есть. На самом деле Даня уже один раз доказал это. Будет ли у него второй шанс, я не знаю. По своему примеру могу сказать, что это очень и очень трудно. И на примере Нико Хюлькенберга тоже: он сильный пилот, но в данный момент непонятно, сможет ли он вернуться. Непонятно, что будет с Пересом, если его сейчас не подпишут в «Ред Булл». В случае пропуска сезона он тоже будет пытаться вернуться.
Кандидатов очень много помимо Дани. Легко не будет в любом случае, и я хочу пожелать ему удачи и всего наилучшего как в следующем, так и в 2022 году», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата».
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