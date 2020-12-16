«Меня очень задело, если честно». Попов – о том, как «Альфа Таури» простилась с Квятом

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов заявил, что его задело поведение команды «Альфа Таури», которая не смогла достойно попрощаться с Даниилом Квятом.

Сегодня, 16 декабря, стало известно, что Квят покинул команду «Альфа Таури». Руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на японского юниора Юки Цуноду.

«Меня очень задело, если честно. Я внимательно прочитал весь этот релиз «Альфа Таури» от корки до корки — и ни одного слова про Квята не было. Потом в «Твиттере» «Хонда» [написала]… Он больше всех гонок провёл за команду, а от неё ни слова в релизе. А вот «Хонда» опубликовала групповое фото с Даней, написала тёплые слова, отлично. Только после этого, и то через какое-то время, один твит от «Альфа Таури» с цитатой Франца Тоста. Причём цитата такая очень холодная, даже по сравнению с «Хондой». Какая кошка между ними пробежала?



Одно дело — всё-таки не продлить… Контракт у него после возвращения из «Феррари» изначально был на два года. Об этом говорили. Нельзя сказать, что Даню выгнали. Просто не продлили. Ну, по каким-то причинам решили дать возможность молодому Цуноде. Из-за «Хонды», не из-за «Хонды», просто обновить состав – это их право. Но учитывая, что не только эти два года он провёл в команде, где были хорошие результаты, блестящий подиум в прошлом сезоне, четвёртое место в Имоле с суперобгонами в этом… Он с 2014-го в команде. Да, с перерывами. Но почему так холодно и невнятно с ним расстались, я не очень понимаю», — сказал Попов в эфире своего YouTube-канала.