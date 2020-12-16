Тост надеется, что Цунода уже в первом сезоне будет соответствовать уровню Гасли

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассчитывает, что дебютант команды Юки Цунода уже в следующем сезоне на знакомых ему трассах будет соответствовать уровню Пьера Гасли.



«Мы приложим все усилия, чтобы максимально подготовить Юки. На симуляторе от «Ред Булл» он сможет изучить незнакомые трассы. Наша цель — в подготовке сделать так, чтобы у него с самого начала были успешные выступления. Что это значит? Выходить в третий сегмент квалификаций и набирать очки по воскресеньям.



Когда мы будем приезжать на трассы, которое ему знакомы, например в Испании, Великобритании, Австрии, Венгрии, он, надеюсь, сможет соперничать с Пьером Гасли и быть близко к нему. Думаю, что так и будет», — заявил Тост в интервью сайту «Ред Булл».



Напомним, Цунода заменит в составе команды из Фаэнцы россиянина Даниила Квята.

Франц Тост – о Цуноде: правильное сочетание гоночной агрессии и технического понимания