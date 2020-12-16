Победу в суперфинале чемпионата Forza Motorsport 2020 одержал Кирилл Антонов

Накануне состоялся гранд-финал Всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2020. Мероприятие проходило в автосалоне «Авилон» в Москве. Суперфинал был в закрытом формате, без посетителей.

Титул самого быстрого кибергонщика страны и призовой фонд чемпионата достался Кириллу Антонову (г. Тверь). Второе место занял Егор Огородников (г. Москва) — серебряный призёр чемпионата прошлого года. На третьей строчке расположился Данил Давлетшин (г. Казань), финалист прошлого года.

Финальная гонка состояла из четырёх заездов на четырёх разных автомобилях:

BMW M8 GTE

BMW M6 GTLM

BMW M1 Procar 1979

BMW Turbo 1972.

После основного соревнования состоялся медиазаезд амбассадоров и представителей партнёров, среди участников: известный комик Рустам Рептилоид, геймблогер Тимур Сидельников, автоблогер Сергей Рязанцев, атлеты Black Monster: главный дрифтер России Аркадий Цареградцев, известный стант-райдер Юрий Верховников и другие. В медиазаезде победу одержал Дмитрий Никончук, шеф-инструктор центра водительского мастерства BMW Driving Experience.

Запись прямой трансляции суперфинала можно посмотреть в официальной группе турнира во «ВКонтакте».