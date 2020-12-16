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«Астон Мартин» ведёт переговоры с потенциальным титульным спонсором

«Астон Мартин» ведёт переговоры с потенциальным титульным спонсором
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт», которая в межсезонье будет переименована в «Астон Мартин», вместе с новым названием может сменить титульного спонсора.

По информации Motorsport-Total, с высокой вероятностью новым титульным спонсором команды вместо BWT станет американская IT-компания Cognizant, которая была основана в 1994 году как Dun & Bradstreet Satyam Software. Её фирменными цветами являются синий и голубой. Напомним, что BWT как титульный спонсор требует от всех партнёров окрашивать машины в розовый цвет, что идёт вразрез с «британским гоночным зелёным», который в соответствии с традициями должны получить автомобили «Астон Мартин».

При этом смена титульного спонсора не означает полного отказа от сотрудничества с BWT. Есть вероятность, что логотипы австрийцев сохранятся на машинах, но станут значительно меньше.

В новом сезоне за «Астон Мартин» будет выступать четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель, который станет напарником Лэнса Стролла.

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