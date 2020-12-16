Берни Экклстоун представил свою новую рождественскую открытку
Экс-владелец Формулы-1, бывший почётный президент серии Берни Экклстоун по сложившейся традиции представил свою рождественскую открытку. В сюжете новой открытки обыгрывается сезон в Формуле 1 на фоне пандемии коронавируса.
На открытке изображён сам Берни в маске и с детской коляской — в этом году он в четвёртый раз стал отцом. А вокруг него — заезды с пустыми трибунами, болельщики, смотрящие гонки по ТВ, и растерянные инвесторы.
Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили его календарь.
Рождественская открытка от Берни Экклстоуна
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
00:54
- 16 декабря 2020
-
23:54
-
23:10
-
19:54
-
19:34
-
18:13
-
17:24
-
16:21
-
15:54
-
14:52
-
14:34
-
14:30
-
14:16
-
13:45
-
13:34
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
12:34
-
12:10
-
11:28
-
11:26
-
11:16
-
11:16
-
11:07
-
10:52
-
10:13
-
09:00
-
01:17
- 15 декабря 2020
-
23:52
-
22:52
-
21:51
-
20:42
-
20:19
-
20:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам