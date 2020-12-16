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Берни Экклстоун представил свою новую рождественскую открытку

Берни Экклстоун представил свою новую рождественскую открытку
Авто / Формула-1 0

Экс-владелец Формулы-1, бывший почётный президент серии Берни Экклстоун по сложившейся традиции представил свою рождественскую открытку. В сюжете новой открытки обыгрывается сезон в Формуле 1 на фоне пандемии коронавируса.

На открытке изображён сам Берни в маске и с детской коляской — в этом году он в четвёртый раз стал отцом. А вокруг него — заезды с пустыми трибунами, болельщики, смотрящие гонки по ТВ, и растерянные инвесторы.

Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили его календарь.

Рождественская открытка от Берни Экклстоуна

Рождественская открытка от Берни Экклстоуна

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