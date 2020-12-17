Вильнёв: Феттель после «Феррари» может хотя бы посмотреть на свой счёт и посмеяться

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о заключительном сезоне Себастьяна Феттеля в «Феррари» — немец покинул «Скудерию» и со следующего года будет выступать за «Астон Мартин».

«Это был очень тяжёлый год для Феттеля. На самом деле, для него он стал агонией, и Себ будет счастлив вернуться домой. Теперь Феттель может перезарядить батареи и начать думать о следующем сезоне. Он сделал всё для «Феррари». Но в последние годы вы видели, что «Скудерия» начала делать всё для Леклера. Даже машина была создана под Шарля.



Конечно, Себастьян не получил хороший болид в этом году, хотя в прошлом итальянская команда давала ему сильную технику. Однако в те моменты он сам совершал слишком много ошибок. В этом же сезоне проблема была в команде и, конечно же, в машине.



До сезона-2019 Себ был героем и тем, кто должен был помочь «Феррари» совершить прорыв. После этого вся эта история была исключительно о Леклере. Но Феттель может хотя бы посмотреть на свой банковский счёт и посмеяться», — приводит слова Вильнёва GrandPX.