Гасли поделился мнением о Цуноде, который станет его напарником в «Альфа Таури»

В следующем сезоне напарником Пьера Гасли в «Альфа Таури» будет японец Юки Цунода. Француз признался, что следил за выступлениями молодого японца в младших гонках.
«Он забавный парень. Я видел его на поул-позиции несколько раз в прошлом сезоне, и он проводил хорошие гонки. Иногда Юки терял важные очки в чемпионате. Я не помню точно, когда и почему. Порой это была не его вина. Иногда же он сам делал ошибки», — приводит слова Гасли Motorsport-Total.
Пьеру также сообщили о заявлении Цуноды, которое тот сделал ранее. Юки сказал, что вдохновение ему придал Антуан Юбер, близкий друг Гасли.
«Не читал, что сказал Юки, но всегда приятно слышать что-то подобное. Я очень хорошо знал Антуана и счастлив от того, что он вдохновляет других гонщиков. Юбер был моим близким другом, и мне всё ещё странно говорить о нём так. Его больше нет с нами. Я ещё не привык к этому. Здорово, что Юки сказал что-то хорошее», — добавил французский пилот «Альфа Таури».
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