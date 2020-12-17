Команда Формулы-1 «Уильямс» назначила нового генерального директора

Команда Формулы-1 «Уильямс» сообщила, что на пост генерального директора назначен экс-руководитель Volkswagen Motorsport Йост Капито. Он приступит к своим обязанностям с 1 февраля.



Занимавший временную должность Саймон Робертс возьмёт на себя роль руководителя команды и будет находиться в подчинении Капито.



«Присоединиться к команде «Уильямс» в этот непростой для неё и всей Формулы-1 период – большая честь для меня. Я рад стать частью этого легендарного коллектива. Для меня это новый вызов, который я принимаю с большим уважением и огромным удовольствием», — приводит слова Капито пресс-служба команды из Гроува.



Капито несколько месяцев занимал пост исполнительного директора «Макларена» в 2016 году.



Кадровые перестановки в «Уильямсе» связаны с покупкой команды новыми владельцами из американской компании Dorilton Capital, к которой перешли миноритарный пакет акций Williams Advanced Engineering и все другие торговые активы и обязательства, включая всю задолженность группы перед третьими лицами.