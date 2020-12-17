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Команда Формулы-1 «Уильямс» назначила нового генерального директора

Команда Формулы-1 «Уильямс» назначила нового генерального директора
Авто / Формула-1 0
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Команда Формулы-1 «Уильямс» сообщила, что на пост генерального директора назначен экс-руководитель Volkswagen Motorsport Йост Капито. Он приступит к своим обязанностям с 1 февраля.

Занимавший временную должность Саймон Робертс возьмёт на себя роль руководителя команды и будет находиться в подчинении Капито.

«Присоединиться к команде «Уильямс» в этот непростой для неё и всей Формулы-1 период – большая честь для меня. Я рад стать частью этого легендарного коллектива. Для меня это новый вызов, который я принимаю с большим уважением и огромным удовольствием», — приводит слова Капито пресс-служба команды из Гроува.

Капито несколько месяцев занимал пост исполнительного директора «Макларена» в 2016 году.

Кадровые перестановки в «Уильямсе» связаны с покупкой команды новыми владельцами из американской компании Dorilton Capital, к которой перешли миноритарный пакет акций Williams Advanced Engineering и все другие торговые активы и обязательства, включая всю задолженность группы перед третьими лицами.

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