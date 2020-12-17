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Боссы команд определили лучшего гонщика сезона Формулы-1, Квят не попал в топ-10

Боссы команд определили лучшего гонщика сезона Формулы-1, Квят не попал в топ-10
Авто / Формула-1 0
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Руководителям команд Формулы-1 предложили выбрать лучшего пилота сезона. Для этого каждый из боссов расставил гонщикам оценки по системе, которую используют в «Королевский гонках»: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.

В итоге лучшим, по мнению руководителей команд, стал семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, одержавший победу в сезоне-2020. Россиянин Даниил Квят не попал в топ-10.

Стоит отметить, что в десятке лучших не оказалось ни одного представителя «Хааса» и «Альфа Ромео».

Топ-10 лучших пилотов сезона Формулы-1 по мнению руководителей команд:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 171 очко
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 156
3. Шарль Леклер («Феррари») – 132
4. Даниэль Риккардо («Рено») – 95
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 82
6. Джордж Расселл («Уильямс») — 75
7. Ландо Норрис («Макларен») – 45
8. Карлос Сайнс-младший («Макларен») – 37
9-10. Валттери Боттас («Мерседес») – 27
9-10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 27.

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