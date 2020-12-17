Хорнер: у нас нет титульного спонсора, который заменил бы «Астон Мартин»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что у команды в настоящий момент нет потенциальной замены для титульного спонсора — «Астон Мартин», который уходит из команды в следующем сезоне в связи с созданием собственного проекта в Формуле-1.
«У нас нет титульного спонсора, который заменил бы „Астон Мартин“ в следующем году. У нас появятся новые спонсоры, которых мы представим к следующему сезону. Очевидно, что „Астон Мартин“ не будет представлен на нашей машине. Мы наслаждались четырьмя годами совместной работы — тремя годами в качестве титульного спонсора и четырьмя присутствия на нашем болиде. Мы помогли продвинуть бренд и, очевидно, получили прекрасные взаимоотношения с проектом Valkyrie. Наши сделки были заключены под руководством бывшего генерального директора Энди Палмера, который всегда оказывал огромную поддержку команде.
И после того, как Лоуренс Стролл купил этот бизнес, для них было логичным решением уйти. Мы с нетерпением ждём момента, когда имя „Астон Мартин“ появится в Формуле-1 в следующем году.
Работа над проектом Valkyrie продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока все машины не будут завершены с помощью Red Bull Advanced Technologies», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.
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