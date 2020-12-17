Победа Гасли на Гран-при Италии стала «Моментом года» по версии Autosport

Победа французского пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли на Гран-при Италии была признана «Моментом года» в моторных видах спорта по версии журнала Autosport. Об этом сообщает официальный сайт издания.



Напомним, Гасли одержал победу, стартуя с десятого места. Этот успех стал первым для французского гонщика в карьере и вторым в истории итальянской команды — первая победа коллектива состоялась в 2008 году, на том же автодроме, когда в составе «Торо Россо» первую победу в карьере одержал будущий четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.



«Огромное спасибо за эту награду, спасибо людям, которые меня поддержали. Думаю, фактор неожиданности делает этот момент ещё более сильным. Очевидно, вы всегда планируете лучший исход, но, объективно, мы не приезжаем на каждый этап с надеждой на победу. За полтора года я многое пережил, так что это была нелёгкая гонка по многим причинам. Во Франции это оказало огромное влияние. Стать первым победителем Гран-при за 24 года — я был шокирован тем влиянием, которео оказал на родине», — приводит слова Гасли Autosport.