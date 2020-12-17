Цунода определился с номером, под которым он будет выступать в Формуле-1
Новичок команды Формулы-1 «Альфа Таури» японский гонщик Юки Цунода определился с номером, под которым он будет выступать в Формуле-1. Цунода выбрал себе 22-й номер. Об этом пилот сообщил в своём «твиттере».
Напомним, о контракте с Цунодой было объявлено 16 декабря. Таким образом, японец заменил в составе команды российского гонщика Даниила Квята.
Цунода успешно провёл свой дебютный сезон в Формуле-2. В личном зачёте он занял третье место, набрав 200 очков. Юки всего на один балл отстал от ставшего вторым Каллума Айлотта (201). Победу же в чемпионате одержал пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер (215). Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера уже подписал многолетний контракт с командой «Хаас».
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