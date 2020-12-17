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Васильев выиграл Кубок мира по бахам благодаря штрафу Аль-Аттии после финиша

Васильев выиграл Кубок мира по бахам благодаря штрафу Аль-Аттии после финиша
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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Многочисленные штрафы по итогам пятого этапа Кубка мира по бахам определили победителя сезона. Победу во второй день Бахи Хаиль одержал Нассер Аль-Аттия, который сумел опередить Карлоса Сайнса на три с половиной минуты, отыграть отставание по итогам первого дня и благодаря выигрышу гонки набрать достаточно очков для победы в общем зачёте сезона-2020.

Однако против катарского пилота был подан протест за то, что накануне он превысил скорость в зоне ограничения, где надо было ехать 40 км/ч, а зафиксированная скорость Нассера — 67 км/ч. Аль-Аттию оштрафовали на две минуты. Затем минутный штраф за менее крупное превышение скорости получил Сайнс, однако в генеральной классификации гонки Карлосу удалось опередить Нассера всего на шесть секунд. Второе место на бахе уже не принесло Аль-Аттие достаточно очков, чтобы опередить в общем зачёте Кубка мира россиянина Владимира Васильева. С шестым результатом на гонке Васильев стал обладателем Кубка мира по бахам среди пилотов.

Кубок мира по бахам. Итоговая классификация
1. Владимир Васильев — 51
2. Бернхард тен Бринке — 48.5
3. Нассер Аль-Аттия — 48.5
4. Карлос Сайнс — 46
5. Стефан Петерансель — 33.

В категории Т3 титул по итогам сезона завоевал россиянин Василий Грязин. Грязин и его штурман Олег Уперенко имели очковый запас перед финальной гонкой и окончательно гарантировали себе победу, заняв на Бахе Хаиль второе место.

Корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина подготовила видеообзор финального дня бахи.

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