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Экклстоун раскритиковал Леклера и Хэмилтона

Экклстоун раскритиковал Леклера и Хэмилтона
Авто / Формула-1 0
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Экс-владелец Формулы-1, бывший почётный президент серии Берни Экклстоун подверг критике пилота «Феррари» Шарля Леклера и семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Леклер преуспевает в спорте и будет продолжать делать это. Но всё же я не думаю, что мы увидим от него нечто особенное в будущем.

Что касается Хэмилтона, то, конечно, нет никаких сомнений в его таланте, результаты, которых он добился, говорят сами за себя. Но за пределами трассы он неверно поднимает некоторые вопросы. В тишине он мог бы добиться большего.

Формула-1 времён Алена Проста и Ники Лауды мне нравится больше. Тогда за рулём были гонщики. Сейчас же всё делается с пит-уолла», — приводит слова Берни Экклстоуна GPBlog.

Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили его календарь.

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