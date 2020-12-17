Экклстоун раскритиковал Леклера и Хэмилтона

Экс-владелец Формулы-1, бывший почётный президент серии Берни Экклстоун подверг критике пилота «Феррари» Шарля Леклера и семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
«Леклер преуспевает в спорте и будет продолжать делать это. Но всё же я не думаю, что мы увидим от него нечто особенное в будущем.
Что касается Хэмилтона, то, конечно, нет никаких сомнений в его таланте, результаты, которых он добился, говорят сами за себя. Но за пределами трассы он неверно поднимает некоторые вопросы. В тишине он мог бы добиться большего.
Формула-1 времён Алена Проста и Ники Лауды мне нравится больше. Тогда за рулём были гонщики. Сейчас же всё делается с пит-уолла», — приводит слова Берни Экклстоуна GPBlog.
Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили его календарь.
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