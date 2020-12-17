В Формуле-1 сократили максимальное общее время гонки с четырёх часов до трёх

Руководство ФИА приняло некоторые изменения в регламент чемпионата Формулы-1 на сезон-2021. Так, было решено сократить максимальное общее время гонки. В последние годы в правилах было прописано, что она может длиться четыре часа. С 2021 года на воскресные заезды будет выделено максимум 3 часа, сообщает Motorsport Week.
Отметим, что самая продолжительная гонка за последние годы случилась на Гран-при Бразилии в 2016 году. Тогда, невзирая на ряд остановок, пилоты сумели уложиться в 3 часа и 1 минуту. В сезоне-2020 самая продолжительная гонка случилась на Гран-при Бахрейна, причиной чему стала длительная пауза, связанная с аварией Ромена Грожана. Тогда пилоты уложились в 2 часа и 59 минут.
Напомним, сегодня, 17 декабря, стало известно, что новый сезон Ф-1 стартует 21 марта.
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