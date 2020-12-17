В «Альфа Ромео» не исключили прекращения сотрудничества с «Феррари» после 2021 года

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр признался, что не может дать гарантий продления партнёрства с «Феррари» после 2021 года.

«Мы связаны обязательствами с „Феррари“ до конца 2021 года. Потом мы взглянем на нашу бухгалтерию, ведь из-за новых машин следующий контракт должен быть заключён на период с 2022 по 2026 год.

Будет ли он заключён с «Феррари»? На такой вопрос никогда нельзя ответить сразу. Это как брак. Никто не даёт гарантий, что вы останетесь с женой навсегда. В отношениях всегда бывают взлёты и падения. Мы должны будем задать себе вопрос, что будет лучше для нас. До сегодняшнего дня «Феррари» выглядела наиболее надёжным партнёром", — приводит слова функционера издание Blick.