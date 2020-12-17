В «Альфа Ромео» не исключили прекращения сотрудничества с «Феррари» после 2021 года
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр признался, что не может дать гарантий продления партнёрства с «Феррари» после 2021 года.
«Мы связаны обязательствами с „Феррари“ до конца 2021 года. Потом мы взглянем на нашу бухгалтерию, ведь из-за новых машин следующий контракт должен быть заключён на период с 2022 по 2026 год.
Будет ли он заключён с «Феррари»? На такой вопрос никогда нельзя ответить сразу. Это как брак. Никто не даёт гарантий, что вы останетесь с женой навсегда. В отношениях всегда бывают взлёты и падения. Мы должны будем задать себе вопрос, что будет лучше для нас. До сегодняшнего дня «Феррари» выглядела наиболее надёжным партнёром", — приводит слова функционера издание Blick.
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
22:41
-
21:50
-
20:45
-
20:40
-
19:33
-
18:54
-
17:33
-
16:17
-
15:40
-
14:47
-
13:29
-
12:43
-
12:16
-
10:54
-
10:04
-
09:00
-
00:54
- 16 декабря 2020
-
23:54
-
23:10
-
19:54
-
19:34
-
18:13
-
17:24
-
16:21
-
15:54
-
14:52
-
14:34
-
14:30
-
14:16
-
13:45
-
13:34
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
12:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам