Вассёр не знает, почему «Феррари» посадила Мика Шумахера в «Хаас», а не в «Альфа Ромео»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр признался, что не знает, почему руководство «Феррари» приняло решение посадить чемпиона Формулы-2 Мика Шумахера в болид «Хааса», а не перевести в швейцарскую команду.

«Понятия не имею, почему так случилось. Возможно, для „Феррари“ было больше смысла дать Мику место в „Феррари“, а с нами оставить Джовинацци, чтобы в коллективе была стабильность. Связан ли переход Симоне Ресты из „Феррари“ в „Хаас“ с приходом в Ф-1 Шумахера? Ещё один непростой вопрос. Иногда странности случаются», — приводит слова функционера Blick.

Напомним, Мик Шумахер в 2020 году стал чемпионом Формулы-2 и получил контракт в Ф-1 с командой «Хаас». Напарником молодого немца станет россиянин Никита Мазепин.