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De Telegraaf и Speedweek одновременно объявили о переходе Переса в «Ред Булл»

De Telegraaf и Speedweek одновременно объявили о переходе Переса в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0
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Нидерландское издание De Telegraaf объявило о переходе мексиканского пилота Серхио Переса в «Ред Булл». Таким образом, Александер Албон покинет австрийскую команду и останется вне Формулы-1 как минимум на один год.

Напомним, что Перес заканчивал сезон-2020 в составе «Рейсинг Пойнт», но в 2021 году его место в команде займёт Себастьян Феттель. Интересно, что одновременно с De Telegraaf публикацию о подписании контракта Пересом с «Ред Булл» сделал и портал Spedweek.

Ожидается, что официально «Ред Булл» назовёт имя нового напарника Макса Ферстаппена 18 декабря. На это место также претендовал Нико Хюлькенберг.

Напомним, в сезоне-2020 Перес добыл первую в карьере победу. Чемпионат он завершил на четвёртом месте в обще зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону, Валттери Боттасу и Максу Ферстаппену.

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