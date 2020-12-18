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«Ред Булл» объявил о контракте с Пересом. Албон станет резервным пилотом

«Ред Булл» объявил о контракте с Пересом. Албон станет резервным пилотом
Авто / Формула-1 0
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» сообщила, что в следующем сезоне напарником Макса Ферстаппена будет мексиканец Серхио Перес. В австрийском коллективе он заменит Александера Албона, который в 2021 году будет выполнять роль резервного и тест-пилота.

Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Нико Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.

Албон за год ни разу не смог опередить в квалификациях Ферстаппена. Алекс закончил сезон на седьмом месте, тайско-британский пилот набрал 105 очков. Ферстаппен (214) в чемпионате стал третьим и выиграл два этапа.

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