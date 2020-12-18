Алонсо: Хэмилтон обязан «Мерседесу» больше, чем «Мерседес» — Хэмилтону

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заявил, что доминирование «Мерседеса» в последние несколько лет является в большей степени заслугой самой команды, а не британского пилота Льюиса Хэмилтона.
«Обязан больше Хэмилтон «Мерседесу» или «Мерседес» — Хэмилтону? Первое. Ты не можешь доминировать без победной машины. Когда вы завоёвываете серию чемпионских титулов, это означает, что у вас есть решающее техническое превосходство. Это случилось с Хэмилтоном, это случилось с Феттелем – он побеждал с «Ред Булл», но затем уже не смог. То же самое произошло и со мной в «Рено» в 2005 и 2006 годах», — приводит слова Алонсо итальянское издание Corriere della Sera.
Льюис досрочно выиграл чемпионат сезона-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.
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