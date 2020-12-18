Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Алонсо: Хэмилтон обязан «Мерседесу» больше, чем «Мерседес» — Хэмилтону

Алонсо: Хэмилтон обязан «Мерседесу» больше, чем «Мерседес» — Хэмилтону
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заявил, что доминирование «Мерседеса» в последние несколько лет является в большей степени заслугой самой команды, а не британского пилота Льюиса Хэмилтона.

«Обязан больше Хэмилтон «Мерседесу» или «Мерседес» — Хэмилтону? Первое. Ты не можешь доминировать без победной машины. Когда вы завоёвываете серию чемпионских титулов, это означает, что у вас есть решающее техническое превосходство. Это случилось с Хэмилтоном, это случилось с Феттелем – он побеждал с «Ред Булл», но затем уже не смог. То же самое произошло и со мной в «Рено» в 2005 и 2006 годах», — приводит слова Алонсо итальянское издание Corriere della Sera.

Льюис досрочно выиграл чемпионат сезона-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.

«Без божественного прикосновения». Алонсо оценил современную Ф-1 на примере Расселла
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020