Организаторы Гран-при России Формулы-1 выпустили заявление относительно решения CAS

Организаторы Гран-при России Формулы-1 выпустили специальное заявление, посвящённое решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).



«На сегодняшний день каких-либо новых требований по организации и подготовке этапа чемпионата мира Формулы-1 в Сочи со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА) не поступало. Команда АНО «РОСГОНКИ» осуществляет подготовку к проведению Гран-при России 2021 года в штатном режиме.



Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1» проводится не между конкретных стран-участниц, а среди как отдельных пилотов, так и команд», — говорится в заявлении АНО «РОСГОНКИ».



Напомним, вчера, 17 декабря, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира.