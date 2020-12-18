Перес рассчитывает, что поможет «Ред Булл» побороться за чемпионство
Мексиканский гонщик Серхио Перес прокомментировал известие о том, что в сезоне-2021 он будет выступать за «Ред Булл», где сменит Александера Албона.
«Я невероятно благодарен „Ред Булл“ за то, что они дали мне возможность выступать за команду в 2021 году. Шанс выступать за команду, сражающуюся за чемпионский титул, — это то, на что я надеялся с момента, когда пришёл в Формулу-1. Это будет момент гордости, когда я окажусь на стартовой решётке в цветах „Ред Булл“ рядом с Максом. Вы можете быть уверены, что я буду полностью сконцентрирован на следующем сезоне. У команды такой же менталитет победителя, как у меня, и я знаю, что должен дать результат и помочь команде побороться за ещё один титул», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
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