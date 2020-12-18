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Ферстаппен в дуэте с Пересом надеется создать «Мерседесу» «больше трудностей»

Ферстаппен в дуэте с Пересом надеется создать «Мерседесу» «больше трудностей»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своими мыслями о приходе в команду Серхио Переса, который заменит в Милтон-Кинсе Александера Албона. По словам нидерландца, в паре с новым напарником он надеется доставить «Мерседесу» больше проблем.

«У Серхио был отличный сезон, он хорошо справлялся, особенно с учётом того, какой у него был болид. Он привнесёт в команду больше опыта, он нравится мне. Думаю, что мы поладим.

Я не разговариваю на испанском, но Серхио может выучить нидерландский. Надеюсь, вместе с ним мы сможем в следующе году создать «Мерседесу» больше трудностей», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Напомним, Перес минувший сезон завершил на четвёртом месте в общем зачёте, а также завоевал первую в карьере победу.

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