Ферстаппен в дуэте с Пересом надеется создать «Мерседесу» «больше трудностей»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своими мыслями о приходе в команду Серхио Переса, который заменит в Милтон-Кинсе Александера Албона. По словам нидерландца, в паре с новым напарником он надеется доставить «Мерседесу» больше проблем.

«У Серхио был отличный сезон, он хорошо справлялся, особенно с учётом того, какой у него был болид. Он привнесёт в команду больше опыта, он нравится мне. Думаю, что мы поладим.

Я не разговариваю на испанском, но Серхио может выучить нидерландский. Надеюсь, вместе с ним мы сможем в следующе году создать «Мерседесу» больше трудностей», — приводит слова Ферстаппена GPblog.



Напомним, Перес минувший сезон завершил на четвёртом месте в общем зачёте, а также завоевал первую в карьере победу.