Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон: приход Переса сделает команду «Ред Булл» более сильной

Хэмилтон: приход Переса сделает команду «Ред Булл» более сильной
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился своими мыслями о переходе Серхио Переса в «Ред Булл». По его словам, мексиканец сделает команду из Милтон-Кинса более сильной.

«При всём уважении к Албону замечу, что в гонках получалось так, что я и Валттери боролись лишь с Максом Ферстаппеном. Когда-то я был в положении Макса. Я выступал в «Макларене» и боролся впереди, в то время как вторая машина отставала. В итоге получалось так, что «Феррари» могла пользоваться преимуществами стратегии, что усложняло нам жизнь.

Так что приход Переса сделает «Ред Булл» более сильной. Особенно с учётом выступлений Серхио», — приводит слова британца Grandprix247.

Напомним, Перес заменил в составе «Ред Булл» Албона, который будет работать в австрийской команде в качестве резервиста и тест-пилота.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020