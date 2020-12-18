Хэмилтон: приход Переса сделает команду «Ред Булл» более сильной

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился своими мыслями о переходе Серхио Переса в «Ред Булл». По его словам, мексиканец сделает команду из Милтон-Кинса более сильной.
«При всём уважении к Албону замечу, что в гонках получалось так, что я и Валттери боролись лишь с Максом Ферстаппеном. Когда-то я был в положении Макса. Я выступал в «Макларене» и боролся впереди, в то время как вторая машина отставала. В итоге получалось так, что «Феррари» могла пользоваться преимуществами стратегии, что усложняло нам жизнь.
Так что приход Переса сделает «Ред Булл» более сильной. Особенно с учётом выступлений Серхио», — приводит слова британца Grandprix247.
Напомним, Перес заменил в составе «Ред Булл» Албона, который будет работать в австрийской команде в качестве резервиста и тест-пилота.
- 18 декабря 2020
-
23:45
-
22:59
-
21:36
-
20:25
-
20:04
-
18:30
-
17:37
-
17:10
-
17:02
-
16:25
-
15:29
-
15:02
-
13:23
-
12:59
-
11:50
-
11:17
-
09:52
-
09:00
-
00:21
- 17 декабря 2020
-
23:59
-
22:41
-
21:50
-
20:45
-
20:40
-
19:33
-
18:54
-
17:33
-
16:17
-
15:40
-
14:47
-
13:29
-
12:43
-
12:16
-
10:54
-
10:04