Хэмилтон: приход Переса сделает команду «Ред Булл» более сильной

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился своими мыслями о переходе Серхио Переса в «Ред Булл». По его словам, мексиканец сделает команду из Милтон-Кинса более сильной.

«При всём уважении к Албону замечу, что в гонках получалось так, что я и Валттери боролись лишь с Максом Ферстаппеном. Когда-то я был в положении Макса. Я выступал в «Макларене» и боролся впереди, в то время как вторая машина отставала. В итоге получалось так, что «Феррари» могла пользоваться преимуществами стратегии, что усложняло нам жизнь.

Так что приход Переса сделает «Ред Булл» более сильной. Особенно с учётом выступлений Серхио», — приводит слова британца Grandprix247.

Напомним, Перес заменил в составе «Ред Булл» Албона, который будет работать в австрийской команде в качестве резервиста и тест-пилота.