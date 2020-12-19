Расселл — Албону: ты вернёшься, приятель

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поддержал экс-гонщика «Торо Россо» и «Ред Булл» Александера Албона, который вчера, 18 декабря, лишился места боевого пилота в австрийской команде.

«Ты вернёшься, приятель», — написал Расселл, разместив в «Твиттере» совместное с Албоном фото.

Соответствующий пост доступен на странице британца в социальной сети.

Напомним, место Александера Албона в «Ред Булл» занял Серхио Перес. Таиландец фактически был понижен, а не уволен. Теперь он является тест-пилотом и резервистом команды.

Албон в 2020 году ни разу не смог опередить в квалификациях Ферстаппена. Алекс закончил сезон на седьмом месте, набрав 105 очков. Ферстаппен (214) в чемпионате стал третьим и выиграл два этапа.