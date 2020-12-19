Расселл — Албону: ты вернёшься, приятель
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поддержал экс-гонщика «Торо Россо» и «Ред Булл» Александера Албона, который вчера, 18 декабря, лишился места боевого пилота в австрийской команде.
«Ты вернёшься, приятель», — написал Расселл, разместив в «Твиттере» совместное с Албоном фото.
Соответствующий пост доступен на странице британца в социальной сети.
Напомним, место Александера Албона в «Ред Булл» занял Серхио Перес. Таиландец фактически был понижен, а не уволен. Теперь он является тест-пилотом и резервистом команды.
Албон в 2020 году ни разу не смог опередить в квалификациях Ферстаппена. Алекс закончил сезон на седьмом месте, набрав 105 очков. Ферстаппен (214) в чемпионате стал третьим и выиграл два этапа.
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
10:32
-
00:57
- 18 декабря 2020
-
23:45
-
22:59
-
21:36
-
20:25
-
20:04
-
18:30
-
17:37
-
17:10
-
17:02
-
16:25
-
15:29
-
15:02
-
13:23
-
12:59
-
11:50
-
11:17
-
09:52
-
09:00
-
00:21
- 17 декабря 2020
-
23:59
-
22:41
-
21:50
-
20:45
-
20:40
-
19:33
-
18:54
-
17:33
-
16:17
-
15:40
-
14:47
-
13:29
-
12:43
-
12:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам