В «Феррари» определились с названием болида на следующий сезон

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что болид команды в 2021 году будет называться SF21.
«Мы выбрали очень простое имя, потому что верим, что следующий сезон станет переходным, так что будем выступать с названием SF21. Это будет частично замороженный проект, с тем же шасси, что использовалось в 2020 году.
У нас будет самая молодая пара пилотов начиная с 1968 года. Знаю, у нас будет два очень молодых, но очень талантливых гонщика, у которых к тому же есть опыт.
Что касается презентаций, то это будут разные мероприятия. Сначала мы представим пилотов, команду и партнёров, а затем машину. Болид может быть представлен в Барселоне непосредственно на зимних тестах", — приводит слова Бинотто RaceFans.
Напомним, что предсезонные тесты в Барселоне пройдут 2-4 марта 2021 года.
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