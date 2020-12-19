Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.



В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между австрийской командой Формулы-1 «Ред Булл» и мексиканским гонщиком Серхио Пересом, который сменит в составе «быков» Александера Албона. В Формуле-1 осталась одна вакансия: «Мерседес» всё ещё не продлил контракт с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

Состав Формулы-1 на 2021-й определён? «Ред Булл» сделал выбор, но почему молчит Хэмилтон? В командах Формулы-1 занято 19 мест из 20 на сезон-2021. Но загадочная пауза с контрактом семикратного чемпиона продолжается.

Таблицу можно посмотреть по ссылке:

Состав Формулы-1 на 2021-й определён? «Ред Булл» сделал выбор, но почему молчит Хэмилтон?