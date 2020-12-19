Вольф прояснил ситуацию с контрактом Хэмилтона

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, когда команда подпишет новый контракт с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. По словам функционера, это будет сделано до старта предсезонных тестов, проведение которых запланировано на 2–4 марта.

«На мой взгляд, последние семь лет были такими успешными, что у нас нет причин не продлевать сотрудничество. Льюис на пике и будет там ещё долго. Так что вопросов о продолжении сотрудничества не возникает.

Почему переговоры о контракте откладывались? Мы всегда ставим в приоритет решение задач в чемпионате, чтобы не отвлекаться на переговоры, которые по сути всегда трудны.



Потом случилась пандемия коронавируса. Всё это откладывало переговоры, но мы не переживаем, в конце концов сделка будет заключена. Мы не обозначаем конкретной даты, чтобы не находиться под давлением прессы. Рано или поздно это случится, но не позднее начала предсезонных тестов", — цитирует Вольфа RaceFans.