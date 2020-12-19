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Сайнс провёл первый день в Маранелло и прошёл подгонку сиденья

Сайнс провёл первый день в Маранелло и прошёл подгонку сиденья
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс провёл первый на базе в Маранелло. Испанец поделился впечатлениями от этого события, а также прошёл подгонку сиденья.

«Как вы можете догадаться, мой первый день в красном достаточно особенный. Вероятно, никогда его не забуду. Я очень мотивирован, покинув Великобританию лишь вчера, я уже мотивирован и свеж для этого нового вызова. Во время рождественских каникул мы перезарядим наши батареи как можно быстрее.

Можете быть уверены, буду здесь уже в первых числах января, чтобы помогать команде двигаться вперёд так быстро, как это возможно. Если честно, не могу дождаться. Всем спасибо за тёплый приём", — приводит слова Сайнса RaceFans.

Позже пресс-служба команды в «Твиттере» опубликовала фотографии, как Карлос Сайнс проходит подгонку сиденья.

Соответствующие снимки доступны на странице команды в социальной сети.

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