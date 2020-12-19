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Хюлькенберг показал свой план «Б» после отказа «Ред Булл». Квят отреагировал

Хюлькенберг показал свой план «Б» после отказа «Ред Булл». Квят отреагировал
Авто / Формула-1 0

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг забавно отреагировал на решение «Ред Булл» подписать контракт с Серхио Пересом, а не с ним. Нико на своей странице в «Инстаграме» выложил фото с пляжа, на песке он стоит, опёршись на вилы. Рядом с ним тележка, полная песка и, судя по всему, водорослей.

«План B», — подписал фото Хюлькенберг.

Интересно, что на пост отреагировал экс-пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, который лишился места в Формуле-1 по итогам сезона-2020. Россиянин оставил под сообщением Хюлькенберга несколько заливающихся смехом эмодзи.

Соответствующий пост доступен на странице Нико Хюлькенберга в «Инстаграме».

Напомним, Нико Хюлькенберга долгое время называли претендентом на место в «Ред Булл», но в Милтон-Кинс решили отдать предпочтение Серхио Пересу.

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