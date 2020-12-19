Бинотто не исключил, что в 2023 году Мик Шумахер станет пилотом «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не исключил, что новобранец Формулы-1 и гонщик академии «Феррари» Мик Шумахер в 2023 году станет пилотом «Скудерии».

«Гоночная академия „Феррари“ не была создана для того, чтобы подготавливать пилотов Формулы-1, она создана, чтобы готовить пилотов для „Феррари“. Сегодня ещё слишком рано говорить о будущем Мика Шумахера, но есть предпосылки, что в 2023 году мы увидим его в красном», — приводятся слова функционера на странице Tami в «Твиттере».

Напомним, Шумахер-младший в 2020 году стал чемпионом Формулы-2. В 2021 году он дебютирует в Формуле-1. Его первой командой в Ф-1 станет «Хаас», напарником молодого немца станет другой новобранец серии, Никита Мазепин.