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Бинотто: Мику Шумахеру будет сложно в начале карьеры

Бинотто: Мику Шумахеру будет сложно в начале карьеры
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что ждёт сложный дебютный сезон для новичка «Хааса» Мика Шумахера.

«Мику Шумахеру будет сложно в начале карьеры в Формуле-1. Когда оцениваю его выступления в Формуле-2 и Формуле-3, вижу, что лучшие результаты он показывает не в первый, а во второй год выступлений. Думаю, Мик просто многому учится в дебютном сезоне, после чего очень сильно выступает во втором. В 2022 году буду ждать от него значительного прогресса в сравнении с дебютным сезоном. Жду, что он сможет доказать свою скорость в Формуле-1 как в квалификации, так и в гонках. Он должен доказать, что он не только быстрый, но и стабильный пилот и способен зарабатывать регулярные очки для команды», — приводит слова Маттиа Бинотто Reuters со ссылкой на RTL.

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