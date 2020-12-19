Бинотто: Мику Шумахеру будет сложно в начале карьеры

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что ждёт сложный дебютный сезон для новичка «Хааса» Мика Шумахера.
«Мику Шумахеру будет сложно в начале карьеры в Формуле-1. Когда оцениваю его выступления в Формуле-2 и Формуле-3, вижу, что лучшие результаты он показывает не в первый, а во второй год выступлений. Думаю, Мик просто многому учится в дебютном сезоне, после чего очень сильно выступает во втором. В 2022 году буду ждать от него значительного прогресса в сравнении с дебютным сезоном. Жду, что он сможет доказать свою скорость в Формуле-1 как в квалификации, так и в гонках. Он должен доказать, что он не только быстрый, но и стабильный пилот и способен зарабатывать регулярные очки для команды», — приводит слова Маттиа Бинотто Reuters со ссылкой на RTL.
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