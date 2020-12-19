Бинотто заверил, что у Сайнса в «Феррари» не будет статуса второго пилота

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что Шарль Леклер и Карлос Сайнс смогут бороться между собой.
«В контракте ничего не сказано о том, что Шарль Леклер — первый пилот команды. Пилоты смогут сражаться на трассе. Важно, чтобы эта борьба не шла им во вред. Но возможности у них будут равными, по крайней мере на старте сезона. Наш основной приоритет — очки команды, как я уже говорил ранее. Так что, возможно, возникнет ситуация, когда будет важно принять решение команды, направленное на оптимизацию ее интересов. Командные приоритеты будут выше, но мы будем помогать пилотам.
Если в ходе сезона у кого-то из гонщиков будет явное преимущество и он будет претендовать на цели, недостижимые для другого, то, думаю, мы открыто обсудим ситуацию. После этого посмотрим. Тем не менее наш приоритет — максимальное количество очков в командном зачёте», — приводит слова Бинотто Motorsport.
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