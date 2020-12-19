Бинотто: заморозка регламента снижает потенциал нашего развития в следующем году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что команда понимает трудности следующего сезона, учитывая заморозку регламента.



«Для «Феррари» был очень сложный сезон. Это было очень сложно для всех нас и для меня лично. Мы заняли только шестое место в Кубке конструкторов, что стало худшим результатом с 1980 года. Так что это был тяжёлый сезон — гораздо тяжелее, чем ожидалось.



Прошлой зимой мы знали, что машина работает не так, как мы надеялись. Во время зимних тестов мы осознали, что машина будет недостаточно быстрой.



«Феррари» ответственно действовала на благо автоспорта, согласившись перенести новый регламент на 2022 год, в то время как мы ставили именно на наш болид 2021 года. Когда мы обсуждали и в итоге согласились на заморозку регламента, это было очень сложное решение. Но мы считаем, что проявили чувство ответственности перед всем автоспортом и Формулой-1.



Потенциал развития на следующий год снижен. Я не говорю, что мы можем закончить сезон вторыми или третьими. Но думаю, что мы можем провести сезон лучше, чем в 2020 году. Мы должны попытаться восстановить свои позиции и быть ближе к вершине по сравнению с сегодняшним днём», — приводит слова Бинотто RaceFans.