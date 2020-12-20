Юки Цунода стал новичком года по версии ФИА

Японский гонщик, новичок «Альфа Таури» Юки Цунода получил награду «Новичок года» от ФИА.



«Для меня большая честь получить награду новичка года от ФИА. Спасибо вам. Также огромное спасибо всем, кто поддерживал меня в нынешнем сезоне, особенно команде „Карлин“. Без вас я бы не смог получить эту награду. Надеюсь, что повторю свой успех в качестве новичка сезона в Формуле-1», — написал Юки Цунода в своём «инстаграме».



Напомним, о контракте с Цунодой было объявлено 16 декабря. Таким образом, японец заменил в составе команды российского гонщика Даниила Квята.



Цунода успешно провёл свой дебютный сезон в Формуле-2. В личном зачёте он занял третье место, набрав 200 очков. Юки всего на один балл отстал от ставшего вторым Каллума Айлотта (201). Победу же в чемпионате одержал пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер (215). Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера уже подписал многолетний контракт с командой «Хаас».