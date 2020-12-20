Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Юки Цунода стал новичком года по версии ФИА

Юки Цунода стал новичком года по версии ФИА
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Японский гонщик, новичок «Альфа Таури» Юки Цунода получил награду «Новичок года» от ФИА.

«Для меня большая честь получить награду новичка года от ФИА. Спасибо вам. Также огромное спасибо всем, кто поддерживал меня в нынешнем сезоне, особенно команде „Карлин“. Без вас я бы не смог получить эту награду. Надеюсь, что повторю свой успех в качестве новичка сезона в Формуле-1», — написал Юки Цунода в своём «инстаграме».

Напомним, о контракте с Цунодой было объявлено 16 декабря. Таким образом, японец заменил в составе команды российского гонщика Даниила Квята.

Цунода успешно провёл свой дебютный сезон в Формуле-2. В личном зачёте он занял третье место, набрав 200 очков. Юки всего на один балл отстал от ставшего вторым Каллума Айлотта (201). Победу же в чемпионате одержал пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер (215). Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера уже подписал многолетний контракт с командой «Хаас».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020