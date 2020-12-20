В «Рено» разочарованы результатами пилотов молодёжной программы

Руководитель молодёжной программы «Рено» Миа Шаризман признался, что разочарован результатами пилотов молодёжной программы французской команды.



«Титул Оскара Пиастри в Формуле-3 был невероятным моментом, которым мы очень гордимся. С другой стороны, мы надеялись на большее со стороны Гуаньюя Чжоу и Кристиана Лундгора в Формуле-2.



Мы разочарованы, что они смогли закончить сезон только на шестой и седьмой позициях, несмотря на несколько побед и подиумов. Знаем, что все гонщики могут добиться большего успеха, и они знают, что в следующем году им нужно добиться большего, чтобы прогрессировать в нашей академии», — приводит слова Абитебуля официальный сайт команды.



Примечательно, что в тестах молодых пилотов в Абу-Даби принимал участие 39-летний Фернандо Алонсо, который возвращается в чемпионат после двухлетнего отсутствия.