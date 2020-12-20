Фиттипальди: мне бы хотелось оставить дверь в Формулу-1 приоткрытой

Резервный пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди заявил, что хочет в будущем вновь вернуться к роли боевого гонщика в Формуле-1. Фиттипальди на последних двух этапах заменял Ромена Грожана.



«Хотелось бы оставить дверь в Формулу-1 приоткрытой. Это важно, ведь никогда не знаешь, что может случиться в будущем. Мечтаю вернуться в роли постоянного пилота. Работаю в „Хаасе“ уже два с половиной года, у меня отличные отношения с инженерами, механиками, и я дал понять Гюнтеру Штайнеру, что хочу остаться резервным пилотом в следующем сезоне. Но не могу ждать шанса ещё девять месяцев, потому что в первую очередь я пилот. Изучаю разные варианты. В идеальных условиях, буду выступать в IndyCar и продолжать работать в Формуле-1», — приводит слова Пьетро Фиттипальди PlanetF1.