Комментатор: Мазепин за пять гонок наберёт достаточно штрафных баллов для дисквалификации

Нидерландский комментатор Формулы-1 Джек Плой считает, что Никита Мазепин быстро наберёт необходимые двенадцать штрафных баллов для дисквалификации.



«Пит-уолл был тихим, как мышь. Задайтесь вопросом, может ли на пит-уолле быть тихо во время гонки Формулы-1? Да, может. Все встали, посмотрели на свои мониторы и спросили друг у друга, знают ли они что-то. К счастью, я стоял рядом с кем-то из ФОМ, у них уже были кадры, как Грожан выходит из болида. Сразу сказал им — чем больше информации они дадут, тем лучше. ФОМ хорошо справилась с работой, показав, насколько безопасным стал этот спорт.



Мазепин? Это будет просто прекрасно. Нас ждёт настоящий праздник. За первые пять гонок он наберёт столько штрафных баллов, что его дисквалифицируют на три гонки. Этот парень просто псих», — приводит слова Плоя GPBlog.