Тодт: надеюсь, Мик Шумахер получит достойную машину и достойный двигатель

Президент ФИА и бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт выразил надежду, что Мик Шумахер в дебюте карьеры получит достойный болид, с достойным двигателем. В сезоне-2020 двигатель «Феррари», по общему мнению, был худшим среди всех в Формуле-1.



«Знал, если Мик преуспеет в Формуле-2, то он получит шанс, и он показал это, со смирением выдержав весь прессинг. Всё, на что надеюсь, что „Хаас“ и „Феррари“ дадут ему хороший болид и хороший двигатель», — приводит слова Жана Тодта AS.



Напомним, Шумахер-младший в 2020 году стал чемпионом Формулы-2. В 2021 году Мик дебютирует в Формуле-1. Первой командой гонщика в Ф-1 станет «Хаас», напарником молодого немца станет другой новобранец серии, Никита Мазепин.