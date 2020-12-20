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Босс Цуноды в Формуле-2: Юки чем-то похож на Ферстаппена

Босс Цуноды в Формуле-2: Юки чем-то похож на Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды «Карлин» Тревор Карлин поделился мнением о Юки Цуноде, с которым он работал в Формуле-2.

«Нам ещё только предстоит увидеть, где именно окажется Юки в чемпионате, но считаю, что его ждёт светлое будущее. Если он выдержит давление, связанное с Формулой-1, то нет причин, почему Цунода не мог бы выступать на уровне, скажем, Ландо Норриса. Возможно, чем-то Юки похож на Макса Ферстаппена. Он быстро учится, сразу же понимает машину и талантлив от природы.

Если сможет освоиться в Формуле-1 так же быстро, как в Формуле-2, то, начиная с европейских этапов, он сможет бороться на равных с Пьером Гасли. Думаю, в первых гонках он может стать участником парочки инцидентов, но после этого Цунода может начать удивлять», — цитирует Карлина GPBlog.

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