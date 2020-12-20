Албон: не позволю, чтобы моя карьера закончилась вот так
Бывший гонщик «Ред Булл» Александер Албон заявил, что собирается вернуться в чемпионат Формулы-1 в 2022 году.
«Я не могу вас обманывать, это больно. Я делал всё, что было в моих силах, но этого оказалось недостаточно. Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом сезоне, особенно моим тайским болельщикам. Вы помогали мне справиться, насколько бы сложной ни была ситуация.
Я не собираюсь сдаваться. Я шёл к Формуле-1 всю жизнь и не позволю, чтобы моя карьера закончилась вот так. Я способен на большее, так что моя цель — вернуться в чемпионат в 2022 году, чтобы над подиумом снова поднялся тайский флаг», — написал Александер Албон в своём «инстаграме».
Место Албона в австрийской команде в 2021 году займёт Серхио Перес.
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