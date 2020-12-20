Боттас высказался о переходе Переса в «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мыслями о подписании контракта Серхио Переса с «Ред Булл», отметив, что приход мексиканца в австрийскую команду повысит конкуренцию в чемпионате.

«Я рад за Серхио, он получил место в конкурентоспособной и сильной команде. Он действительно заслуживал права выступать в топ-команде. С приходом такого опытного, стабильного и трудолюбивого гонщика „Ред Булл“ сделает шаг вперёд. Что это будет значить для нас? То, что конкуренция несомненно вырастет, нам станет сложнее.

На данный момент это всё спекуляции, но мне интересно посмотреть, как будут развиваться события, когда Перес составит пару с Ферстаппеном", — приводит слова финского пилота Nextgen-Auto.