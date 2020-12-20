Попов: то, что Цуноду подписали заранее, совершенно понятно

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов снова выразил сожаление о том, что Даниилу Квяту не дали возможности попрощаться с «Альфа Таури» сразу после финиша гонки в Абу-Даби. Попов утверждает, что у программы «Ред Булл» была такая возможность, потому что там уже знали, что россиянин не получит место в команде в 2021 году.

«То, что Цуноду подписали заранее, совершенно понятно. Скажу вам больше, Перес. Это было ещё в Абу-Даби. „Рейсинг Пойнт“ не оставался на тестах, не было на тестах и Марко с Хорнером, чтобы смотреть на Буэми или Випса.

Поэтому, когда они опубликовали эту фотографию, где они втроём стоят, наши коллеги, которые были в Абу-Даби, сказали, что это шторы отеля. Это очень видные шторы. Когда человек видит эти шторы, он говорит, что может сказать приблизительный тайминг. Это было сделано во время последнего гоночного уик-энда, даже если в воскресенье вечером.

В любом случае команда всё это утрясала ещё пять дней. Видимо, что-то решали с мексиканскими спонсорами или с «Хондой». Факт в том, что это было сделано заранее. С действующим пилотом другой команды, что вызывает сложности. А уж с Цунодой, который принадлежал и им, и «Хонде», там просто, наверное, обсуждался вопрос, как перевезти из Сакуры в Милтон-Кинс производство", — сказал Попов на видео, размещённом на его канале в YouTube.