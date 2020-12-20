Перес — Албону: ты вернёшься. Не сдавайся
Новобранец «Ред Булл» Серхио Перес обратился к Александеру Албону, которого он заменил в австрийской команде по итогам сезона-2020.
«Александер, ты вернёшься. Ты по-прежнему очень молод и талантлив. Не сдавайся», — написал мексиканец на странице Формулы-1 в «Твиттере», комментируя обращение Албона к болельщикам.
Напомним, Серхио Перес минувший сезон провёл в «Рейсинг Пойнт», где в 2021 году его заменит четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Мексиканец в свою очередь договорился о контракте с «Ред Булл». О контракте было объявлено лишь 18 октября. Александер Албон остался частью австрийской команды. В сезоне-2021 он будет выполнять роль резервиста и тест-пилота.
Перес чемпионат-2020 завершил на четвёртом месте, Албон — на седьмом.
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