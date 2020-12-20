Феттель признался, что думал о завершении карьеры после новостей об уходе из «Феррари»

В преддверии сезона-2020 руководство «Феррари» объявило, что не будет продлевать сотрудничество с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем. По словам немца, начиная с того момента он рассматривал вариант с завершением карьеры.

«Я всерьёз начал думать о завершении карьеры с того момента, как стало ясно, что у меня нет будущего с „Феррари“. Что делать в 2021 году? Этот вопрос возник практически сразу. Вакантными оставалось всё меньше мест, я долго думал. Конечно, я не исключал ухода из спорта», — приводит слова немца издание Blick.

Напомним, с 2021 года место Феттеля в «Феррари» займёт Карлос Сайнс. Сам четырёхкратный чемпион мира будет выступать в «Астон Мартин», где он заменил Серхио Переса.