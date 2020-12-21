Феттель: Льюис позвонил мне сразу после плохих новостей весной, он поддержал меня
Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, что гонщик «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поддержал его сразу же, как стало известно, что «Феррари» не будет продлевать сотрудничество с немцем.
«Льюис позвонил мне сразу после плохих новостей весной. После мы несколько раз общались или переписывались. Он всегда мотивировал меня продолжать и поддерживал. У меня было несколько поводов поздравить его с грандиозными достижениями. Вообще-то, Льюис сам часто становился причиной того, что ему приходилось мне сочувствовать. Что касается личного общения, то из-за коронавируса встречи в паддоке были невозможны», — приводит слова Себастьяна Феттеля Blick.
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