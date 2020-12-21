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Феттель: Льюис позвонил мне сразу после плохих новостей весной, он поддержал меня

Феттель: Льюис позвонил мне сразу после плохих новостей весной, он поддержал меня
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, что гонщик «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поддержал его сразу же, как стало известно, что «Феррари» не будет продлевать сотрудничество с немцем.

«Льюис позвонил мне сразу после плохих новостей весной. После мы несколько раз общались или переписывались. Он всегда мотивировал меня продолжать и поддерживал. У меня было несколько поводов поздравить его с грандиозными достижениями. Вообще-то, Льюис сам часто становился причиной того, что ему приходилось мне сочувствовать. Что касается личного общения, то из-за коронавируса встречи в паддоке были невозможны», — приводит слова Себастьяна Феттеля Blick.

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